Una cessione sì, l'altra non ancora: Lindstrom all'Everton, frenata per Ostigard

Il Napoli lavora fortemente sul fronte cessioni. I nomi più caldi, oltre a Victor Osimhen per il quale si lavora alla partenza verso il Paris Saint-Germain, sono quelli di Jesper Lindstrom e Leo Ostigard. L'esterno offensivo danese andrà all'Everton, operazione praticamente fatta in prestito con diritto di riscatto.

Il difensore norvegese, invece, non sembrerebbe intenzionato a spostarsi in Francia, dove c'è il Rennes che sta spingendo per averlo. L'ex Genoa preferirebbe rimanere in Italia. A riportarlo è l'edizione odierna de Il Mattino.