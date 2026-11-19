Varela-Napoli, ma quanta folla: ci pensano anche la Juve e una big inglese

Calciomercato Napoli, Juve su Varela ma non solo: sondaggio azzurro, Premier e Liverpool alla finestra

La Juventus è su Gustavo Varela, ma non è l’unica. Il capocannoniere della Serie A, centravanti del Monza, è diventato un obiettivo di mercato con una concorrenza nutrita, in Italia e all’estero. Il Napoli ha provato ad anticipare gli avversari con un sondaggio, ma la corsa si preannuncia complicata.

Il sondaggio del Napoli e la Premier League

Come scrive il Corriere dello Sport, gli azzurri hanno svolto un sondaggio per Varela, anche se non direttamente con il Monza, per provare ad anticipare la concorrenza. In Premier League hanno chiesto informazioni Tottenham, Brentford e Sunderland, mentre il Liverpool manda ogni settimana osservatori a visionare il rendimento dell’attaccante. L’interesse del campionato inglese, unito a quello della Juventus, rende il quadro sempre più affollato e porta il Napoli a dover accelerare per non essere scavalcato.

Il Benfica, l’elemento di disturbo

Il capocannoniere fa gola anche all’estero, ma c’è un ulteriore elemento di disturbo: il Benfica. Il club portoghese ha il 20% sulla futura rivendita e la possibilità di pareggiare qualsiasi offerta che arrivi ai brianzoli, potendo contare su una via preferenziale. Una clausola che condiziona la trattativa e che rischia di annullare il lavoro di chi si muoverà per primo. Per Napoli e Juventus, dunque, il tema non è solo il prezzo del cartellino, ma anche la capacità di convincere il giocatore e di superare un diritto che può cambiare gli equilibri fino all’ultimo momento.