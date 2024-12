Venezia a Napoli anche per fare mercato: non solo Zerbin, piace un altro azzurro

Approfittando della trasferta, il Venezia ha colto l’occasione per rinforzarsi pescando in casa Napoli. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, i lagunari hanno acquisito Alessio Zerbin in prestito con diritto di riscatto, che si trasformerà in obbligo in caso di salvezza. Inoltre, il club veneto ha manifestato interesse per il difensore centrale Juan Jesus.