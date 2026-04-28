Vice Hojlund, idee chiare per Manna: spuntano due bomber di Serie A

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Con l'addio ormai certo di Lukaku, il Napoli ora cerca un vice Hojlund. Lucca tornerà alla base ma non è detto resti. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport intanto fa il punto su quelli che potrebbero essere i profili perfetti per il ruolo di alternativa al centravanti titolare. E c'è un nome su tutti, ovvero Pinamonti del Sassuolo.

Vice Hojlund, tutte le idee del ds del Napoli Manna

"Davanti molto dipenderà dalla cessione di Lucca - rientrerà, ma senza disfare la valigia - e dalle garanzie che darà Giovane. Intanto il Napoli valuta Andrea Pinamonti del Sassuolo e Keinan Davis dell'Udinese, che sarebbe il più pronto al salto in una big se non avesse una predisposizione all'infortunio. È un perfetto post Lukaku, ma lo sarebbe anche Pinamonti che in più è italiano e farebbe comodo per le liste".