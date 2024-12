Voci dalla Francia: il Napoli punta anche un centrocampista del Lens

Il calciomercato non dorme mai. Manca sempre meno alla prossima sessione invernale e il Napoli comincia a programmare le sue mosse. Oltre al difensore centrale, se partisse qualcuno il club azzurro potrebbe pensare di aggiungere anche un centrocampista all'organico e un nome porterebbe in Francia, come si legge oggi su Il Mattino:

"Nonostante i segnali negativi, Conte invita a non mollare l'Arsenal per Kiwior: al Napoli non piace l'idea dell'obbligo del riscatto e su questo punto bisogna lavorare senza certezza di trovare un'intesa. Infine, una voce dalla Francia dove si parla di un sondaggio del Napoli con il Lens per il centrocampista Andy Diouf".