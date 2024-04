Zaniolo al Napoli? È un pupillo di Manna e lui vuole tornare in Serie A

L'ex Roma infatti, secondo quanto riporta Mediaset, sarebbe finito nel mirino del Napoli per il prossimo anno.

© foto di www.imagephotoagency.it

Il futuro ds degli azzurri, Manna, ha da sempre un pallino per Zaniolo e in passato ha provato a portarlo alla Juventus senza successo. Zaniolo non ha mai nascosto la voglia di tornare a giocare nel nostro campionato.