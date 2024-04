Zaniolo al Napoli? Ma in Premier sta faticando: i dati sui gol fatti

Nicolò Zaniolo è il nome nuovo per l'attacco del Napoli in vista della prossima stagione

Nicolò Zaniolo è il nome nuovo per l'attacco del Napoli in vista della prossima stagione. Passato all'Aston Villa in prestito dal Galatasaray nell'agosto del 2023, l'ex Roma in questa stagione ha collezionato 34 presenze, di cui 22 in Premier League. Sono tre le reti segnate: una in Conference League e due nel campionato inglese.