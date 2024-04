Zaniolo-Napoli, quanto c'è di vero? Gazzetta: "Manna e Italiano già lo volevano..."

Si lavora già per il Napoli del prossimo anno e la Gazzetta dello Sport si proietta già mercato per la nuova squadra da affidare a Vincenzo Italiano

Si lavora già per il Napoli del prossimo anno e la Gazzetta dello Sport si proietta già mercato per la nuova squadra da affidare a Vincenzo Italiano. Il difensore centrale e la mezzala di qualità resteranno le due priorità anche per la prossima estate, ma intanto con l’arrivo del nuovo ds potrebbe finire nel mirino del club un vecchio pallino, sia di Manna sia di Italiano:

"Il Napoli, infatti, sta studiando la possibilità di acquistare Nicolò Zaniolo dal Galatasaray: l’ex Roma ha voglia di tornare in Italia, Manna lo voleva già alla Juve così come Italiano alla Fiorentina. Insomma, in Campania troverebbe quella stima e quella fiducia di cui ha bisogno per rilanciarsi a grandi livelli, oltre alla possibilità di ritrovare continuità di rendimento e prestazioni. Il talento c’è, l’età pure: è un profilo da Napoli, a patto che si trovi un’intesa sull’ingaggio e che dimostri di aver chiuso con le voci extracampo che spesso lo hanno condizionato".