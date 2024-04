Zaniolo-Napoli, retroscena: Spalletti gli ha dato un consiglio

Secondo Sky Sport, Nicolò Zaniolo è nel mirino del Napoli per la prossima stagione

Secondo Sky Sport, Nicolò Zaniolo è nel mirino del Napoli per la prossima stagione. C'è un retroscena che coinvolge l'ex Roma. Zaniolo vuole tornare in Italia e anche Spalletti, a quanto pare, gli avrebbe consigliato di tornare in Serie A. Sul giocatore c'era anche la Fiorentina, ora ci prova il Napoli.