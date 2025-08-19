Zanoli, l’Udinese aspetta via libera: il Napoli lo cederà solo dopo aver preso il sostituto (Juanlu)
L'Udinese aspetta il via libera del Napoli per Alessandro Zanoli, terzino destro finito anche nel mirino della Fiorentina. Pronto per lui un contratto fino al 2030, riporta su X il giornalista ed esperto di mercato di Tuttosport Nicolò Schira.
Il trasferimento, però, potrà concretizzarsi solo nel momento in cui il Napoli avrà definito l’acquisto del nuovo esterno destro, con Juanlu Sanchez del Siviglia individuato come primo obiettivo per rinforzare la rosa di Antonio Conte. Una volta completato questo tassello in entrata, Zanoli sarà libero di raggiungere l’Udinese e iniziare la sua nuova avventura.
#Udinese are waiting for #Napoli’s green light for Alessandro #Zanoli, who has been approached by #Fiorentina. Ready a contract until 2030 for the right back, but Napoli will sell him just after the signing of a new right back (Juanlu #Sanchez is the main target). #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 19, 2025
