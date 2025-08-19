Zanoli, l’Udinese aspetta via libera: il Napoli lo cederà solo dopo aver preso il sostituto (Juanlu)

Zanoli, l’Udinese aspetta via libera: il Napoli lo cederà solo dopo aver preso il sostituto (Juanlu)TuttoNapoli.net
Oggi alle 15:10
di Francesco Carbone

L'Udinese aspetta il via libera del Napoli per Alessandro Zanoli, terzino destro finito anche nel mirino della Fiorentina. Pronto per lui un contratto fino al 2030, riporta su X il giornalista ed esperto di mercato di Tuttosport Nicolò Schira.

Il trasferimento, però, potrà concretizzarsi solo nel momento in cui il Napoli avrà definito l’acquisto del nuovo esterno destro, con Juanlu Sanchez del Siviglia individuato come primo obiettivo per rinforzare la rosa di Antonio Conte. Una volta completato questo tassello in entrata, Zanoli sarà libero di raggiungere l’Udinese e iniziare la sua nuova avventura.