Zeballos-Napoli, dall'Argentina: "La trattativa procede, giovedì l'addio al Boca"

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Il club argentino, intenzionato a non perderlo a parametro zero, starebbe quindi valutando concretamente la cessione già in questa finestra di mercato.

Arrivano importanti aggiornamenti dal Sudamerica sul futuro di Exequiel Zeballos, esterno offensivo del Boca Juniors da tempo nel mirino del Napoli. Secondo quanto riportato da TyC Sports, il giocatore sarebbe sempre più vicino all’addio agli Xeneizes, complice il mancato rinnovo del contratto in scadenza a fine anno. Il club argentino, intenzionato a non perderlo a parametro zero, starebbe quindi valutando concretamente la cessione già in questa finestra di mercato.

Trattativa avviata con il Boca Juniors

Il Napoli avrebbe già avviato i contatti con la dirigenza guidata da Juan Román Riquelme per provare a chiudere l’operazione. Secondo TyC Sports, i dialoghi tra le parti starebbero procedendo positivamente, anche se non sono ancora emerse cifre definitive sul possibile trasferimento del “Changuito”, la cui clausola rescissoria è fissata a 15 milioni di dollari. La prossima sfida contro l’Universidad Católica in Copa Libertadores potrebbe addirittura rappresentare l’ultima partita di Zeballos con la maglia del Boca Juniors, prima dell’inizio della sua possibile avventura europea con il Napoli.