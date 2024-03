Zerbin e la domanda che tutti si stanno ponendo da un mese

Alessio Zerbin ha raccolto appena tre presenze con il Monza in più di un mese per un totale di 120 minuti in campo

Alessio Zerbin ha raccolto appena tre presenze con il Monza in più di un mese per un totale di 120 minuti in campo. Solo una da titolare contro il Verona e poi tre panchine di fila, le ultime. Sorge il sospetto che la scelta Monza non sia stata vincente, a sinistra c'è concorrenza e per lui non c'è spazio. Paradossalmente Zerbin giocava di più al Napoli, era sempre stato in campo nelle ultime quattro prima della cessione in prestito e con due gol alla Fiorentina era stato protagonista anche in Supercoppa. Poi il Monza. Ma oggi fa panchina.