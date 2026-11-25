Non solo Zirkzee: altro nome caldo per l'attacco seguito già in estate

Ultime calciomercato Napoli, tutti i nomi del ds Manna per Allegri

Il Napoli continua a monitorare con attenzione il mercato in vista della sessione invernale di gennaio. Tra i profili che restano sotto osservazione ci sono quelli di Esposito e Joshua Zirkzee, due nomi già presenti nei piani del direttore sportivo Giovanni Manna dalla scorsa estate. A fare il punto sulla situazione è Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, intervenuto sul proprio canale YouTube.

Esposito e Zirkzee, due piste ancora vive

Secondo quanto riferito da Romano, entrambi i giocatori continuano a essere valutati dalla dirigenza azzurra anche in vista delle prossime settimane. In particolare, resta da sottolineare il buon rapporto tra il Napoli e l'entourage di Zirkzee, un elemento che potrebbe favorire eventuali sviluppi nei prossimi mesi. Si tratta, dunque, di due profili che il club partenopeo non ha intenzione di perdere di vista.

Gennaio, il Napoli prepara le prossime mosse

Il mercato invernale potrebbe quindi riservare nuove valutazioni e possibili opportunità per la società azzurra. Romano ha ribadito che "Esposito e Zirkzee sono sulla lista di Manna già dall'estate e continuerà a fare valutazioni anche adesso. Con l'agente di Zirkzee il rapporto con il Napoli è ottimo. Sono nomi che teniamo vivi per il Napoli". L'esperto ha inoltre evidenziato che la sessione di gennaio resterà un appuntamento importante per gli azzurri, anche alla luce di risultati sportivi sempre più positivi.