Zirkzee idea per gennaio? Sarebbe perfetto come alleato di Lukaku

L'idea nuova che a quanto pare avanza per gennaio è quella di puntare su un nuovo attaccante per offrire un alleato a Lukaku. Il nome che circola, secondo Il Mattino, è quello di Joshua Zirkzee, ex Bologna, oggi al Manchester United.

Un calciatore che per caratteristiche sarebbe perfetto da affiancare al belga. Una punta tecnica e mobile capace di svariare su tutto il fronte. Allo United, invece, piace da tempo Osimhen. Affari al momento slegati ma l'idea Joshua Zirkzee a quanto pare resiste. Se ne riparlerà.

