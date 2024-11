Zirkzee per Osimhen? La risposta di ADL al Manchester United

Possibile svolta Osimhen già nel mercato di gennaio? Il nigeriano in prestito dal Napoli promette di voler restare al Galatasaray fino al termine della stagione ma le sirene di mercato non mancano, a cominciare dal possibile scambio con il Manchester United che potrebbe mettere sul piatto cash e il cartellino dell'ex Bologna Joshua Zirkzee che sin qui non ha brillato. Il Napoli però, sostiene Il Mattino oggi in edicola, ha delle perplessità: vuole solo cash, non vuole scambi.