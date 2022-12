-10 al mercato: tra rinnovi e colpi in prospettiva, cosa aspettarsi dal Napoli a gennaio

Il mercato di gennaio è ormai alle porte e stavolta il Napoli, che solitamente ha sfruttato la finestra invernale solo per operazioni in prospettiva

Fonte: di Antonio Gaito per TMW

Il mercato di gennaio è ormai alle porte e stavolta il Napoli, che solitamente ha sfruttato la finestra invernale solo per operazioni in prospettiva, non sembra voler restare a guardare. La società di De Laurentiis potrebbe muoversi come di consueto su giovani - da bloccare adesso per giugno - ma anche per rinforzare alcune caselle alternative con giocatori d'esperienza oltre a resistere al malumore di chi ha avuto poco spazio ed ha richieste di mercato.

In entrata ed in uscita

E' impostato da settimane lo scambio che porterà Bartosz Bereszynski a Napoli come vice-Di Lorenzo (ed il ritorno di Contini come terzo portiere), col giovane Zanoli in blucerchiato per poter avere più spazio e fare quell'esperienza che gli manca in modo da rientrare poi in azzurro più pronto. Il club partenopeo sta lavorando anche all'inserimento di un diritto di riscatto per il polacco che comunque rappresenterà un'alternativa d'esperienza al capitano. L'altro giocatore intorno al quale gira il mercato è Demme che ha avuto poco spazio ed ha richieste dall'Italia e dall'estero: il Napoli però non intende partecipare all'ingaggio in caso di prestito e proverà fino alla fine a convincerlo a restare per toccare meno possibile la rosa.

Rinnovi ed adeguamenti

Dopo i rinnovi di Meret, Zerbin ed Anguissa, sono tanti i contratti su cui sta lavorando il ds Giuntoli. E' atteso l'annuncio per Lobotka dopo un accordo quasi da 3mln di euro a stagione mentre sono in fase avanzata le trattative per Rrahmani e Di Lorenzo. Discorso diverso per Kim e Kvaratskhelia che attendono un aumento dell'ingaggio ed a gennaio partiranno i contatti: per il primo la volontà è in quel caso di ridiscutere anche la clausola rescissoria che può ingolosire molti club inglesi mentre per il secondo è necessario un adeguamento dell'ingaggio - intanto più o meno al doppio di quello attuale - provando a riportare subito a cinque gli anni di contratto a fine stagione.