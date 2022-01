"15mln all'anno? Illazione!", il grande bluff di D'Amico mentre Insigne si accordava col Toronto

Il calcio è fatto di depistaggi, lo ha confermato anche Andrea D'Amico, uomo chiave per l'addio di Insigne, ormai promesso sposo del Toronto. Lo stesso noto procuratore a fine dicembre disse in diretta a Radio Punto Nuovo: "Quasi 15 milioni a stagione a Insigne? È una cosa impossibile, secondo me è solo un'illazione". Un bluff, una smentita a fin di bene...