18 gol in Premier e 6 in Champions (in 7 gare): l'ultimo anno ci dice che CR7 è ancora super!

18 gol e 3 assist in Premier League, il campionato più competitivo al mondo, e ben 6 reti in Champions League in appena 7 partite. Questo lo score di Cristiano Ronaldo nell'ultima stagione disputata in uno United di certo non irresistibile e che stride con alcuni commenti che definiscono il portoghese ormai un ex giocatore se non addirittura bollito. Tant'è che lo United ha provato a fargli cambiare idea ed ancora oggi non l'ha liberato.