3 rinforzi a gennaio, Cds: i primi nomi in ballo, Zielinski nella terra di mezzo

Roma-Napoli conduce dritto poi al mercato e può offrire ulteriori suggerimenti a questo piano di parziale emergenza di ADL

Roma-Napoli conduce dritto poi al mercato e può offrire ulteriori suggerimenti a questo piano di parziale emergenza che Aurelio De Laurentiis ha annunciato ieri. Il presidente ha parlato di almeno tre operazioni ("Rinforzeremo la difesa con un centrale e un terzino destro, per avere un rincalzo di Di Lorenzo. E poi prenderemo un centrocampista, forse due. Elmas è già venduto. E Zielinski ha detto che voleva rimanere a Napoli tutta la vita ma tra il dire e il fare c’è di mezzo che, essendo polacco, del sole e del mare gli interessa fino a un certo punto").

E dunque il Corriere dello Sport riepiloga la situazione attuale: "Elmas verso il Lipsia, Zielinski nella terra di mezzo, e giro d'orizzonte per riverniciarsi: Mazzocchi (28) della Salernitana scalpita; Soumaré (25 a febbraio) del Siviglia è il primo profilo per il centrocampo; poi ci sarà da aspettare per scorgere un altro centrale".