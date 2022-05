"34-35-36enni può andar bene solo per i portieri", ADL si riferiva a Sirigu?

Parlando di mercato, Aurelio De Laurentiis ha escluso l'arrivo di Cavani o Vecino a causa dell'età

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Parlando di mercato, Aurelio De Laurentiis ha escluso l'arrivo di Cavani o Vecino a causa dell'età e ha spiegato che solo per i portieri sono previste eccezioni sulla carta d'identità: "Vecino e Cavani? Mai avuto contatti. Finché tu prendi in porta uno che ha 34-35-36 anni è un discorso. Ma quando cominci a prendere uno sul quale tu punti...". Probabilmente il riferimento anagrafico del presidente è a Salvatore Sirigu, anni 35, appena svincolatosi dal Genoa, possibile dodicesimo della prossima stagione (ma anche titolare, volendo, in attesa di novità su Ospina e Meret). Lo stesso riferimento può essere a Ospina che ha 33 anni e per il quale sono ancora in corso trattative per il rinnovo.