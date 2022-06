50 gol in tre anni a prezzo di saldo: ci penserà anche il Napoli?

18, 16 e 13 sono il numero dei gol di Joao Pedro nelle ultime tre stagioni in Serie A con la maglia del Cagliari

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

18, 16 e 13 sono il numero dei gol di Joao Pedro nelle ultime tre stagioni in Serie A con la maglia del Cagliari. 47 reti sono tante per un calciatore leader di una squadra della parte destra della classifica. Oggi il brasiliano naturalizzato italiano è in svendita col Cagliari in B, piace al Torino e al Monza, con quei numeri potrebbe ambire anche ad altre squadre, magari potrebbe pensarci il Napoli in cerca di attaccanti di scorta vista la posizione in bilico di Petagna.