8° posto e vittoria Conference: Italiano pensa al presente, ma oggi può salutare il Franchi

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2023

L'edizione odierna di Tuttosport focalizza l’attenzione su Vincenzo Italiano. Il tecnico della Fiorentina è finito nel mirino di molti club, Napoli su tutti, ma ciò che conta adesso è il presente. Così contro la Roma, pur con un ampio inevitabile turnover, Italiano andrà a caccia di una vittoria per riprendersi l’8° posto e poi proiettarsi con fiducia verso la finale con il West Ham del 7 giugno. In attesa di capire se quella di oggi, potrà essere davvero la sua ultima partita al Franchi come allenatore viola, spiega il quotidiano.

Senza dimenticare però che l'allenatore viola è sotto contratto fino al 2024 con opzione.