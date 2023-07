A Dimaro il talentino Vergara: è già fatta per il prestito in B, ma il Napoli lo terrà qualche giorno

Antonio Vergara si trasferirà dal Napoli alla Reggiana, ma il club azzurro ha però chiesto di tenerlo a Dimaro per i primi giorni di ritiro

L'affare non è in dubbio, ma slitta di qualche giorno: Antonio Vergara si trasferirà dal Napoli alla Reggiana, ma il club azzurro ha però chiesto di tenerlo a Dimaro per i primi giorni di ritiro, quelli senza nazionali, dopodiché l'operazione sarà ufficialmente conclusa. Il talento classe 2003 avrà così la possibilità di fare un'altra stagione con più continuità dopo quella alla Pro Vercelli e soprattutto di misurarsi con la Serie B.