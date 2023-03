A fine stagione la decisione sul riscatto di Ndombele: troppi 30mln, ipotesi sconto

Il Napoli deve decidere il da farsi per quel che riguarda il futuro di Tanguy Ndombele

Il Napoli deve decidere il da farsi per quel che riguarda il futuro di Tanguy Ndombele, arrivato dal Tottenham la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto. Secondo quanto riportato da Il Mattino a oggi il club azzurro potrebbe decidere di rimandarlo a Londra ma ancora non è detta l'ultima parola: ci vorrebbero 30 milioni per esercitare il riscatto. Nel caso, va ridiscusso il prezzo.