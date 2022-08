A Firenze col tormentone CR7. Ma non c'è l'offerta United per Osimhen

Il Napoli è di scena a Firenze per il primo vero banco di prova della stagione e con l'obiettivo di restare a punteggio pieno in testa alla classifica

Il Napoli è di scena a Firenze per il primo vero banco di prova della stagione e con l'obiettivo di restare a punteggio pieno in testa alla classifica. Il mercato aperto e l'incredibile possibilità di mercato che riguarda Cristiano Ronaldo hanno però caratterizzato anche la vigilia della gara con le parole di Luciano Spalletti che, nonostante i dubbi sull'esito positivo dell'operazione, hanno finito per alimentare i rumors: "Chi non allenerebbe volentieri Ronaldo? Nessun allenatore rinuncerebbe a una cosa del genere da raccontare per tutta la vita. Però ho parlato con De Laurentiis e mi ha detto di non aver ricevuto alcuna offerta. Al momento non c’è nulla di concreto e la vedo dura", le parole del tecnico che poi ha elogiato il portoghese in un altro passaggio: "Non è uno scambio tra due calciatori, quando si tratta di campioni del genere il discorso va oltre, Cristiano ha qualità per stare in qualsiasi posizione in campo, ha vinto più Champions di tutti, risolve le cose anche da solo".

L'attesa del Napoli

ADL ha messo da tempo in chiaro le cose: l'operazione si può fare solo in caso di cessione di Osimhen su cifre superiori ai 100mln di euro e col pagamento di gran parte dell'ingaggio di Cristiano Ronaldo. Così il presidente del Napoli s'è messo in una situazione 'vincente' in ogni caso. Al momento però offerte ufficiali non ne sono arrivate, ma l'ottimismo di Mendes porta il club partenopeo a restare in allerta perché qualcosa negli ultimi giorni potrebbe accadere.

Intanto Osimhen gioca

"Osimhen sta vivendo questa vigilia come le altre, per uno forte come lui è sempre mercato aperto, può starci in ogni momento che qualcuno lo voglia. Questo rischio con Osimhen si corre sempre", così Spalletti ha minimizzato sulla situazione del nigeriano che guiderà il tridente con Kvaratskhelia e Lozano. Spalletti confermerà l'11 delle prime giornate: out solo Ounas, oltre a Fabian che già domani potrebbe essere a Parigi per chiudere col PSG.