A lungo seguito dal Napoli, Deulofeu può lasciare l’Udinese: contatti col Villarreal

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Gerard Deulofeu potrebbe ancora lasciare l'Udinese dopo il fallimento della trattativa che sembrava poterlo portare al Napoli. Secondo quanto riportato da TuttoUdinese, l'attaccante bianconero piace molto all'allenatore del Villarreal Unai Emery, che avrebbe chiesto al proprio club di acquistarlo entro il gong di fine mercato. Il sottomarino giallo, che ha già contattato i dirigenti di Pozzo per trattare lo spagnolo, sarebbe pronto a mettere sul piatto una ricca offerta per il giocatore. L'Udinese, dal canto suo, non scende dalla valutazione di 20 milioni di euro cash.