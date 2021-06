A Napoli Ancelotti si è innamorato di Allan: dopo l'Everton, vuole portarselo anche al Real

Negli ultimi mesi il Real Madrid aveva sondato Camavinga, Pogba e Aouar per potenziare il centrocampo, ma l'arrivo di Carlo Ancelotti potrebbe aver cambiato i piani. E gli obiettivi. Secondo Defensa Central, l'allenatore di Reggiolo vorrebbe con sé un suo pupillo, avuto alle sue dipendenze prima al Napoli e poi all'Everton. Si tratterebbe di Allan, acquistato dai Toffees proprio al momento dell'arrivo di 'Carletto' in panchina per 25 milioni di euro.