A Parma torna di moda l'idea Rog, operazione che i ducali faranno solo in un caso

Punto sul mercato del Parma nella pagina sportiva della Gazzetta di Parma di oggi. Può tornare d'attualità l'idea Marko Rog, ma il ds Faggiano ha chiarito che i crociati preferirebbero evitare prestiti secchi. C'è anche un asse con il Bari per delle situazioni in uscita, con i pugliesi interessati a Pierluigi Frattali, Yves Baraye e Jacopo Dezi. In attacco, il Parma è sempre interessato al prestito del talento gambiano Musa Barrow, che piace anche alla SPAL e soprattutto al Lecce.