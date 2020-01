A sinistra spunta Acuña: prima offerta, ma bisogna liberare la casella di Ghoulam

Il Napoli lavora in questa sessione di mercato anche ad un terzino sinistro. L'ipotesi Rodriguez non è tramontata, ma solo con la formula del prestito, perché - scrive quest'oggi Tuttosport - se dovessero investire denaro fresco, i partenopei preferirebbero a quel punto puntare su Marcos Acuña, argentino dello Sporting Lisbona valutato 20mln di euro. Il Napoli ne ha già offerti 15, in attesa di capire le possibilità per cedere Ghoulam in prestito, per liberare un posto in rosa e permettergli di ritrovare continuità in campo.