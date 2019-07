A Torino sicuri: "Verdi preferisce il Toro alla Samp". Distanza di 5 milioni tra azzurri e granata

È sfida tra Torino e Sampdoria per Simone Verdi, con l’Atalanta che si sarebbe defilata. A fare il punto della situazione è l’edizione odierna di Tuttosport. Stando al quotidiano torinese l’ex Bologna vorrebbe il Toro, società che conosce e in cui ha già militato. “I granata - si legge sul quotidiano - hanno offerto 20 milioni, il Napoli ne chiede 25 più una piccola percentuale nel caso il giocatore venisse ceduto. E su questo “cavillo” il Toro non ci sente. Probabile, a questo punto, che si possa trovare l’intesa sui contanti senza clausole aggiuntive”.