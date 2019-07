A Torino sono convinti: "Icardi ha già scelto la Juventus per motivi tecnici ed economici"

Juventus, Napoli e forse Atletico Madrid. Queste le società, secondo Tuttosport, che si contendono Mauro Icardi in uscita dall’Inter. Stando a quanto riferisce il quotidiano vicino alle vicende di casa Juve, però, il calciatore avrebbe già scelto la maglia bianconera: “Sarà l’argentino a scegliere la sua destinazione e lo ha già fatto: la Juve. Per due motivi, intrecciati tra loro: quello tecnico e quello economico. La società bianconera potrà garantirgli quell’ingaggio vicino ai 10 milioni che ritiene da tempo di meritare. Potrà offrirgli, soprattutto, possibilità molto concrete di conquistare trofei importanti: e a 26 anni Icardi ritiene che sia arrivata l’ora di vincere e, sulla spinta delle vittorie, conquistarsi anche un posto importante nell’Argentina. Il bomber di Rosario ha un grande potenziale a livello di immagine e di marketing, ma per sfruttarlo ha bisogno di consacrarsi ai massimi livelli. E lo può fare solo vincendo. La Juventus gli offre molte più possibilità di riuscirci delle altre squadre che stanno pensando a lui o potrebbero farlo: più del Napoli e anche più dell’Atletico Madrid, che punterebbe sull’argentino in caso di addio a Diego Costa e potrebbe anche offrirgli un contratto più ricco dei bianconeri, ma non parte in prima fila né in Liga né in Champions. Ecco perché Icardi ha scelto la Juventus”.