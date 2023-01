A un passo dal Napoli in estate, Navas sta per lasciare ora il PSG: quasi fatta in Premier

Il portiere della nazionale costaricana, 36 anni, ha accettato la proposta del Nottingham Forest dopo una attenta riflessione

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone

Keylor Navas non è mai stato così vicino a lasciare il Paris Saint-Germain. Il portiere della nazionale costaricana, 36 anni, ha accettato la proposta del Nottingham Forest dopo una attenta riflessione. Navas dovrebbe prendere il posto di Dean Henderson, che si è recentemente infortunato e rischia di essere indisponibile per diverse settimane. La decisione sarebbe arrivata dopo aver valutato anche le proposte del Bournemouth e dell'Al-Nassr, il club saudita guidato da Rudi Garcia che ha ingaggiato Cristiano Ronaldo. L'ex Real Madrid, riporta L'Equipe, preferirebbe restare in Europa; adesso serve l'accordo tra i club, con il PSG che spinge per una cessione a titolo definitivo.