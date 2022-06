Accordo con Deulofeu? CdM frena: "Accelerata solo se Mertens andrà via"

Si parla tanto di Gerard Deulofeu e di un futuro a Napoli, ma il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola frena le voci e specifica un aspetto

Si parla tanto di Gerard Deulofeu e di un futuro a Napoli, ma il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola frena le voci e specifica un aspetto: "Le parti hanno già il quadro delle cifre su cui muoversi: per l’Udinese è pronto un investimento di 15 milioni di euro, il giocatore potrebbe raddoppiare quanto guadagna in maglia bianconera con uno stipendio di 2 milioni di euro a stagione. Non c’è nulla di definito, la trattativa è in corso e potrebbe esserci un’accelerazione soltanto se Mertens annuncerà di aver terminato la sua esperienza napoletana".