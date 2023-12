Accordo con Mazzocchi, c’è il rilancio di ADL per convincere la Salernitana: le cifre

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Pasquale Mazzocchi è il primo nome per la fascia destra di difesa, Marco Davide Faraoni l'alternativa. Il Napoli lavora al primo nome e vengono confermate le notizie di un rilancio per convincere la Salernitana. Questa è quanto scrive Nicolò Schira, esperto di mercato de Il Giornale, su Twitter:

"Napoli ha aumentato la propria offerta a 2 milioni alla Salernitana per provare a ingaggiare Pasquale Mazzocchi, che vuole essere ceduto e ha concordato condizioni personali con il Napoli per un contratto fino al 2027. Gli azzurri aspettano una risposta e hanno bloccato Davide Faraoni se non si raggiungerà l'accordo per Mazzocchi".