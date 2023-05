Accostati al Napoli, Thiago Motta e Italiano piacciono anche alla Juve se salta Allegri

Massimiliano Allegri resterà alla Juventus o anche in casa bianconera ci sarà il cambio allenatore?

© foto di www.imagephotoagency.it

Massimiliano Allegri resterà alla Juventus o anche in casa bianconera ci sarà il cambio allenatore? La Gazzetta dello Sport nella sua edizione online scrive che potrebbe saltare e nel caso accadesse ci sarebbero già diversi nomi sul taccuino del club: oltre alla (complicata) suggestione Spalletti, in pole Igor Tudor e Thiago Motta, obiettivo anche del Napoli. E, parlando di allenatori che piacciono a De Laurentiis, la Vecchia Signora potrebbe fare concorrenza agli azzurri anche per Vincenzo Italiano.