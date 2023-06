Accostato a Osimhen, il Man United vuole un big in attacco: per El Pais tentativo per Mbappé

TuttoNapoli.net

Clamoroso in Inghilterra: con l'acquisto del Manchester United da parte del fondo sovrano qatariota, potrebbe arrivare anche Kylian Mbappé. Lo riporta El Pais, che spiega come il potenziale nuovo proprietario Jassim bin Hamad Al Thani potrebbe volersi regalare subito un grande colpo da novanta e l'attaccante del PSG, che ha rifiutato di attivare l'opzione per estendere il suo contratto dal 2024 al 2025, è un nome che stuzzica la fantasia degli sceicchi. C'è di più: stando a quanto si legge, alcune figure vicine ai proprietari del PSG in Qatar avrebbero già proposto il trasferimento a Mbappe che si sarebbe detto interessato in risposta.