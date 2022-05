Accostato ai pali del Napoli, Luis Maximiano proposto a Sarri: il Granada fissa il prezzo

Non solo Napoli: adesso su Luis Maximiano del Granada c'è anche la Lazio. Lo spiega Il Messaggero oggi in edicola.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Non solo Napoli: adesso su Luis Maximiano del Granada c'è anche la Lazio. Lo spiega Il Messaggero oggi in edicola. E' stato proposto ai biancocelesti da Jorge Mendes e Fali Ramadani e sarebbe ora il nome più avanti nella corsa ai pali biancocelesti per il dopo Strakosha-Reina. 23 anni, ha una clausola da 25 milioni di euro ma per 10-15 il Granada può cederlo.