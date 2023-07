Accostato al Napoli, Adarabioyo verso la Ligue 1: accordo con il Monaco

Ora è pronto a lasciare la Premer League, ma per la Ligue 1.

In attesa dell'ufficialità della ricca cessione di Axel Disasi al Chelsea, il Monaco stringe per il suo successore: Tosin Adarabioyo. Secondo quanto scrive L'Equipe, il difensore centrale del Fulham avrebbe raggiunto un accordo economico con i monegaschi, che ora cercano una quadra anche con il club londinese, che è consapevole della volontà del ragazzo di partire per Montecarlo.

Adarabioyo, inglese con origini nigeriane classe '97, piaceva anche in Italia, dove in questa sessione prima l'Inter e poi il Napoli avevano preso informazioni. Ora è pronto a lasciare la Premer League, ma per la Ligue 1.