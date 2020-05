Accostato al Napoli, ag. Karbownik: "Tante squadre europee interessate a lui"

Le big del calcio europeo seguono Michal Karbownik, laterale mancino classe 2001 del Legia Varsavia. A confermarlo è lo stesso agente del talento polacco, cercato come raccontato anche dal Napoli, Mariusz Piekarski: "Ci sono tante squadre europee su di lui, parliamo d'altronde di un calciatore di appena 19 anni che sta giocando a un livello altissimo. Questo non è il momento di negoziare, ma l'interesse per lui non manca di certo", le sue parole al portale TF20 sul jolly di difesa e centrocampo che in Spagna è dato proprio in queste ore nel mirino del Barcellona.