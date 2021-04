Accostato al Napoli, Allegri pronto a tornare in Serie A: ha dato disponibilità a un altro club

L'edizione odierna del "Corriere dello Sport" fa il punto sulla questione allenatore in casa Roma. I giallorossi sarebbero intnzionati a salutare Fonseca a fine stagione, ed affidarsi ad un tecnico di maggiore esperienza, come Allegri o Sarri, entrambi ex allenatori della Juventus. Allegri, in particolare, avrebbe da tempo dato la propria disponibilità ai giallorossi, cosa che, di fatto, lo allontanerebbe dal possibile ritorno al club bianconero, al quale è stato accostato con insistenza negli ultimi giorni.