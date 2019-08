Accostato al Napoli, anche il Milan pensa a De Paul: è l'alternativa a Correa

Non solo Correa per il Milan, nonostante la volontà del giocatore di vestire rossonero, l’Atletico ha ribadito che non intende abbassare le richieste economiche per il suo calciatore, da qui nasce una nuova idea. Secondo quanto riporta SportMediaset infatti il Milan per 40 milioni di euro valuta ancora De Paul, gioiello dell'Udinese, rappresentato dello stesso agente di Correa. Una pista per il fuoriclasse dell'Udinese destinata a prendere quota a patto però che ci sia una cessione importante.