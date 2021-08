Accostato al Napoli, anche il Milan pensa a Grillitsch: contratto scade tra un anno

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, se il Milan non dovesse a vincere la concorrenza di Arsenal, Tottenham e Lille per Yacine Adli, allora virerebbe su un profilo decisamente diverso per completare la mediana di Pioli. Si tratta di Florian Grillitsch, 26enne nazionale austriaco di proprietà dei tedeschi dell'Hoffenheim. Il suo contratto è in scadenza nel 2022 e dunque il suo club di appartenenza non potrà giocare al rialzo in caso di offerta rossonera.