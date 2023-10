Accostato al Napoli, anche lo svincolato Papastathopoulos può andare in Arabia

Sokratis Papastathopoulos è un obiettivo concreto del Betis Siviglia per rinforzare la difesa, ma non solo

Sokratis Papastathopoulos è un obiettivo concreto del Betis Siviglia per rinforzare la difesa. L'infortunio di Bartra ha obbligato gli spagnoli a tornare sul mercato, ma, secondo quanto riportato dai colleghi di As, le strade del greco e del club biancoverde divergono e la trattativa si è praticamente interrotta a causa di motivi economici.

Il difensore che in carriera ha vestito anche le maglie del Genoa e Milan sta infatti trattando con società saudite e del Qatar, per questo ha pretese alte, visto che comunque c'è chi può garantirgli un ingaggio alto. Il Betis non è in grado di competere con queste squadre e dovrà desistere: l'investimento più importante è in programma per gennaio.