Accostato al Napoli, Ayoze Perez resta in Premier: passa dal Newcastle al Leicester

Il Leicester, tramite i propri canali ufficiali, ha ufficializzato l'arrivo di Ayoze Perez. Il calciatore spagnolo arriva dal Newcastle e ha firmato un contratto quadriennale con le foxes. Nella scorsa stagione il giocatore iberico ha messo a segno 13 gol complessivi. In passato il giocatore è stato accostato anche al Napoli.

Leicester City Football Club is delighted to confirm the signing of Spanish forward @AyozePG! #HolaPérez