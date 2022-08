Accostato al Napoli, Barak si avvicina alla Fiorentina: affare da ultime ore di mercato

In rialzo le quotazioni di Antonin Barak per il centrocampo della Fiorentina. Il giocatore ceco potrebbe proseguire la propria carriera in viola

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it In rialzo le quotazioni di Antonin Barak per il centrocampo della Fiorentina. Il giocatore ceco potrebbe proseguire la propria carriera in viola dopo che ieri è sceso in campo solo nel secondo tempo contro il Napoli. Cioffi è stato chiaro: "Non sa dove proseguirà la stagione" e dunque aprendo a un addio che seguirebbe ad altre perdite importanti per i gialloblu. A riportarlo è Sky Sport.