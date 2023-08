Accostato al Napoli, Bella-Kotchap nel mirino del Bayern: può sostituire Pavard

Il Bayern Monaco cerca con interesse ed anche un po' di fretta il possibile sostituto di Benjamin Pavard.

Il Bayern Monaco cerca con interesse ed anche un po' di fretta il possibile sostituto di Benjamin Pavard, che è pronto a trasferirsi all'Inter. San Siro è pronto ad accoglierlo, ma prima serve che la squadra allenata da Tuchel riesca a trovare un'alternativa con Trevoh Calobah che rimane l'obiettivo numero uno dei bavaresi.

Secondo quanto riportato da Sky Sport Deutschland, i tedeschi stanno lavorando per raggiungere un accordo con i Blues, forti anche del fatto che il giocatore voglia trasferirsi al Bayern Monaco ed abbia già parlato con il tecnico che lo ha allenato in Premier. Se dovesse saltare l'operazione, un nome da tenere in considerazione è quello di Armel Bella-Kotchap del Southampton, difensore accostato anche al Napoli, con cui sono già stati avviati discorsi.