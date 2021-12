Accostato al Napoli, Botman non si muove dal Lille per meno di 30mln: la situazione

Sven Botman, centrale accostato anche al Napoli per il post-Manolas, è senza dubbio un giocatore che piace al Milan, a Massara e Maldini. Però oggi non c'è una apertura da parte del Lille a una cessione del difensore olandese solo dinanzi a un'offerta importante, ovvero 30 milioni di euro. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.

Fissato il prezzo.

Ribadita la posizione di qualche settimana fa: non c'è alcuna apertura da parte del club francese al prestito con diritto di riscatto, anche prestito oneroso. E questo rende l'affare oggi molto complicato: Botman è un 2000, uno dei centrali più interessanti del panorama europeo. Ma senza un'offerta all'altezza, non si muoverà. Anche perché il Lille, qualificato agli ottavi di Champions, in caso di addio dovrà poi sostituirlo con un altro titolare.