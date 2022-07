Accostato al Napoli, Broja può andare al Newcastle: il Chelsea cala le pretese

Il Napoli ci ha provato per l'eventuale dopo-Osimhen, adesso è il Newcastle a pensarci con maggiore insistenza.

© foto di Luca Bargellini

Il Napoli ci ha provato per l'eventuale dopo-Osimhen, adesso è il Newcastle a pensarci con maggiore insistenza. Come riporta GiveMeSport, Armando Broja oggi è uno dei nomi inseriti nella shortlist di mercato dei Magpies. Andrà convinto il Chelsea, che non vorrebbe lasciarlo partire, ma una proposta intorno ai 25 milioni potrebbe cambiare tutto. Nell'ultima stagione in prestito al Southampton il nazionale albanese, classe 2001, ha realizzato 9 gol in 38 presenze.