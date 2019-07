Accostato al Napoli, c'è la fila per Ceballos: ci pensa anche il Betis oltre al Milan

Continuano a rincorrersi le indiscrezioni intorno al possibile futuro di Dani Ceballos, talentuoso centrocampista spagnolo in uscita dal Real Madrid seguito e accostato in passato anche al Napoli. Seguito con interesse dal Milan, secondo quanto riferisce Mundo Deportivo però sul conto del classe '96 sarebbe da registrarsi il poderoso inserimento del Betis, intenzionato ad aggiudicarsi uno dei talenti più promettenti del paese. Non solo: il calciatore è seguito con attenzione da qualche tempo anche dal Tottenham.