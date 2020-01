Accostato al Napoli, Castrovilli (quasi) incedibile per la Fiorentina: ci pensa anche la Juve

C'è anche Gaetano Castrovilli nei piani della Juventus. Il fantasista della Fiorentina salterà la sfida ai bianconeri di questa domenica, ma secondo Tuttosport è un obiettivo del ds Paratici per l'estate. Il talento pugliese, già seguito da Napoli, Roma e PSG, ha stregato la Vecchia Signora: affare complicato, soprattutto perché la Juve ha da tempo messo nel mirino anche Chiesa e i viola non sembrano affatto intenzionati a privarsi di entrambi i propri gioielli. Molto dipenderà anche dalle intenzioni dei piemontesi del futuro: in una squadra pensata per giocare col trequartista, potrebbe diventare prioritario un giocatore come Castrovilli rispetto a un esterno d'attacco come Chiesa.